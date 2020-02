Maulburg Mehr Einsätze als im Vorjahr

Im vergangenen Jahr hatten die 50 aktiven Feuerwehrleute 51 Einsätze, immerhin elf mehr als ein Jahr zuvor. Vier Kleinbrände gab es, 33 technische Hilfeleistungen etwa bei Unfällen und der Beseitigung von Ölspuren. Und zehn Mal wurden die Wehrleute durch Fehlalarme gefordert. So summierte sich die Gesamteinsatzzeit auf 724 Stunden. Dazu kamen noch einmal 180 Stunden bei Sicherheitswachen, im Wesentlichen in der neuen Alemannenhalle.

Intensiv wurde geübt, so der Kommandant. 20 eigene Übungen gab es, dazu diverse Sonderübungen und 30 gemeinsame Übungen mit dem Feuerwehrabschnitt Schopfheim. 1258 Übungsstunden bedeuteten eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, so Dietmar Fink. Er vergaß in diesem Zusammenhang nicht, fürs begonnene Jahr weitere intensive Ausbildung und Übungsteilnahme anzumahnen.

Finanzen

Kassenwart Joachim Sahner konnte von einem guten Stand der Kameradschaftskasse berichten. Durch diverse Aktivitäten war der Finanzbestand so gut, dass die Jugendfeuerwehr und deren Teilnahme am Kreisjugendzeltlager in Endenburg aus der Aktivkasse „gesponsert“ werden konnte. Die Kassenprüfer Laura Gorzawski und Mike Gutmann bestätigten einwandfreie Kassenführung; die Entlastung erfolgte einmütig. Die notwendige Neuwahl eines Kassenprüfers für Laura Gorzawski fiel auf Lisa Kiefer.

Jugendwehr

Bei der Jugendfeuerwehr war neben der Teilnahme am Kreiszeltlager einiges geboten, wie der Bericht der Jugendwehrwarte Stephan Männer und Steffen Puls erkennen ließ. Die acht Jungs und vier Mädchen nahmen rege an den Übungen teil, hatten aber auch viel Spaß beim gemeinsamen Sport und Spiel, beim Kegeln und bei Ausflügen.

Altersmannschaft

Die acht Mannen der Altersmannschaft um Manfred Sahner waren überwiegend gesellig unterwegs.

Beförderungen und Ehrungen

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Tobias Blum, Patrick Kiefer und Stephan Männer Urkunde, Anstecknadel und Abzeichen sowie einen Präsentkorb der Gemeinde, überreicht von Bürgermeister-Stellvertreterin Stefanie Scarr.

Aus der Jugend in die Reihen der Aktiven übernommen wurden per Handschlag Mia Scarr, Ruben Gorzawski und Maurice Zumbach. Tobias Lenz und Armin Reuter wurden zu Feuerwehrmännern befördert, Dennis Rupp zum Oberfeuerwehrmann und Björn Sahner zum Löschmeister ernannt. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielt Albert Hilbold. Paul Burger und Hans Schwald wurden mit herzlichen Dankesworten in die Altersmannschaft verabschiedet.

Ausblick

Im Jahr 2020 werden, so der Kommandant, die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, weitere intensive Übungen, aber auch die Premiere regelmäßigen Dienstsports im Fokus stehen. Beginn ist am kommenden Samstag. Ab dann trifft man sich immer am Samstag zwischen 8 und 9.30 Uhr zum Schwimmen im Maulburger Hallenbad.

Fink wies noch darauf hin, dass, wie bereits mehrfach kommuniziert, nur noch das Wehrmitglied, das mindestens die Hälfte der Übungen absolviert, künftig Einsatzdienst leisten darf. Außerdem werde man in Sachen Trinkwasserschutz aktiv sein und mit dem Technischen Hilfswerk den Hochwasserschutz im Gemeindegebiet verbessern.