Maulburg: Mehr Sicherheit für Radfahrer

Der geplante Radweg verläuft an der Westseite der Landesstraße 139. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen, die bereitgestellten Mittel in Höhe von 1,13 Millionen Euro für den Bau des Radwegs zwischen Adelhausen und Maulburg und die bereit gestellten Mittel in Höhe von 50 000 Euro für die Sanierung des Bohalmwegs freizugeben. Birgit Bergmann-Rooks vom Bauamt Maulburg stellte das Projekt in aller Kürze noch einmal vor. „Der Radweg verläuft auf der Westseite der L 139 und hat eine Breite von 2,50 Metern“, sagte sie. Der Ausbau des Zweirichtungsradwegs erfolgt über eine Länge von 3720 Metern. Links und rechts des Radwegs werden auf einer Breite von 50 Zentimetern Bankette eingerichtet. Bauanfang ist an der Kreuzung von der K 6333 und der L 139, Bauende an der Einmündung zur Dorfmatt. Die L 139 wird unweit des Maulburger Ortseingangs auf einer Länge von etwa 250 Metern nach Osten verschoben, um Platz zu schaffen für den Radweg. Würde man darauf verzichten, müsste man den Hang abtragen, und das wäre teurer als die Radwegverlegung.