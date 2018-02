Maulburg Meistens wird nachmittags eingebrochen

Maulburg (gd). Fast alle der 70 aufgestellten Stühle im Rathaussaal waren besetzt, als Bürgermeister Jürgen Multner die beiden Referenten, Kriminalhauptkommissar Günter Welzel und Polizeikommissar Thomas Österlin, begrüßte. Sie informierten über den Einbruchschutz. Anhand von Beispielen berichteten die beiden speziell ausgebildeten Referenten über Einbrüche und wie man sich schützen kann.

Bevorzugt werden von Einbrechern Einfamilienhäuser in Randlagen mit uneinsehbaren Eingängen. Nicht nachts, sondern vornehmlich an Nachmittagen, wenn die Bewohner weg sind, wird eingebrochen. Auch die Lichtschächte sollten gesichert sein, so die Referenten.

Meistens sind die Schäden am Haus sehr groß, auch wenn der Einbrecher nicht viel Wertvolles findet. Es wurde gezeigt, wie mit Schraubenziehern an Schwachstellen Fenster und Türen aufgehebelt werden. Sichern kann man mit einstiegshemmenden Fensterbeschlägen. Die beiden Polizisten erläuterten, welche Beschläge an Fenstern und Türen anzubringen sind. Rollläden bieten weniger Sicherheit. Wichtig wäre die Nachbarschaftshilfe, besonders, wenn man verreist ist: Nachbarn können am Tag die Rollläden nach oben ziehen und am Abend nach unten lassen. Sehr wichtig ist, täglich die Briefkästen vom Nachbarn leeren zu lassen. Von den Schmuckgegenständen empfiehlt es sich, Fotos zu machen, nicht zuletzt wegen der Versicherung. Angesprochen wurden auch die Bank-Safes, in denen Wertsachen aufbewahrt werden können. Auf Alarmanlagen wurde ebenso eingegangen wie auf die Notrufnummer 110, mit der die Polizei benachrichtigt wird, und die Geldkarten-Nummer 116-116, um Abhebungen von Geldkarten zu sperren.