Erstes Fazit für Ende Mai

Gerlinde Engesser profitiert am Freitag von den neuen Öffnungszeiten. Sie ist Stammkundin des Wochenmarkts. Weil es am Morgen geregnet hat, verschob sie den Einkauf auf den Nachmittag. „Wenn der Markt am Nachmittag ist, nutze ich ihn öfter“, sagt die Seniorin.

Gegen 15 Uhr zieht Edgar Zimmermann trotz wenigen Besuchern ein positives Fazit des Tages. „Neun Steigen mit Erdbeeren habe ich verkauft“, freut sich der Verkäufer.

Jessica Lang lässt bei einem Besuch des Marktes am Nachmittag durchblicken, dass sie den „verlängerten Wochenmarkt“ nicht vorschnell aufgeben will. Sie sagt, dass sich die längeren Öffnungszeiten erst noch herumsprechen müssten. Den Schopfheimer Wochenmarkt könne man nicht mit dem Maulburger Wochenmarkt vergleichen. Er habe ein größeres Einzugsgebiet als sein Maulburger Pendant. Ihr Fazit lautet: „Ende Monat werden wir erneut mit den Marktbeschickern zusammenkommen und ein Resümee ziehen. Sollten die verlängerten Öffnungszeiten gut angenommen werden, denken wir über eine Beibehaltung nach.“