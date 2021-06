Maulburg Mit der Segelyacht durchs Ionische Meer

Die Segeltörns sind keine normale Urlaubsreise. Die Teilnehmer sind Teil der Crew. Das heißt, sie beteiligen sich an den seemännischen Tätigkeiten, die zur Führung des Schiffes erforderlich sind; natürlich entsprechend der jeweiligen individuellen Fähigkeiten. Seglerische Erfahrung ist nicht erforderlich. Die Segeltörns beginnen in der Marina Gouvia an der Ostküste von Korfu beziehungsweise ab Preveza. Befahren wird das Seegebiet des Ionischen Meeres mit seinen Inseln und dem Festland am westlichen Peloponnes. Lefkas, Kefalonia, Ithaka und Zakynthos sind die größeren der grünen Inseln des Segelreviers. Wenn die Etappe von Korfu über Paxos nach Lefkas zurückgelegt ist, sind die Entfernungen laut einer Pressemitteilung des Ski-Clubs kurz, das Gebiet ist windgeschützt und deshalb auch für Segelanfänger geeignet. Meistens wird in kleinen Naturhäfen mit gemütlichen Tavernen angelegt; die ursprünglichen Dörfer laden zum Bummeln und Einkehren ein. Oder man ankert in einer der vielen Buchten, die ideal zum Baden und Schnorcheln sind.

Das Ionische Meer an der Westküste Griechenlands ist seit vielen Jahren das Ziel der Törns. Geplant ist ein einwöchiger Segeltörn mit Start in Korfu. Daran schließt sich ein zweiwöchiger Törn mit Ziel Korfu an. Der Wechsel der Crew nach der ersten Woche findet in Preveza statt. Es gibt keine feststehende Route, denn diese richtet sich immer nach Wind und Wetter.