Maulburg „Monsters of Rock“: Energiegeladene Show des Headliners

Hommage an „AC/DC“

Die „Dirty Deeds“ liefern von der ersten Sekunde an eine energiegeladene Show, die mit „A long way to the Top (If you Wanna Rock’N’Roll)“ eröffnet wird, was lustig ist, weil man dieses Stück als ironischen Kommentar auf die vorangegangene Band interpretieren könnte. Die Musiker wirbeln während des Konzerts umher, biegen sich und recken die Gitarrenhälse in die Höhe, während sie Stücke wie „Live Wire“, „Shoot to Thrill“, „Walk all over you“ oder „Girls got Rhythm“ spielen. Die Heidelberger Band ist mit Herzblut bei der Sache. Bei einem Lied laufen der Bassist und ein Gitarrist ins Publikum, was dafür sorgt, dass die Besucher zusätzlich angeheizt werden.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Das Repertoire der „Dirty Deeds“ umfasst die Lieder der ersten fünf Platten von „AC/DC“, als der Sänger der australischen Band Bon Scott war. Zu hören sind neben den genannten Stücken unter anderem auch „Night Prowler“ „Rock’n’Roll Damnation“, „The Jack“ oder „Dirty Deeds“. Man merkt, dass die Band schon 23 Jahre zusammen spielt. Das Publikum goutiert die Spielfreude des Quintetts, das ausgezeichnete Musiker hat, und tanzt eifrig mit.

Einer der Besucher ist der Drummer Martin Jug, der erklärt, dass es 15 Jahre gedauert habe, bis die Band bei einer Veranstaltung von Tom Kaiser spielen konnte. Mit „TNT“ und „Whole Lotta Rosie“ und anschließend dem wohl bekanntesten Stück von „AC/DC“, „Highway to Hell“, endet das Konzert. Zahlreiche Zuhörer verfolgten das Spektakel nah bei der Bühne, andere haben es sich gemütlich gemacht auf den Bänken unter der Überdachung. „Die „Monsters of Rock“-Veranstaltung war nicht ausverkauft, aber sehr gut besucht. Die einzigen Vorgaben von Seiten der Gemeindeverwaltung waren laut Tom Kaiser, das Konzertgelände einzuzäunen und die Bühne so zu platzieren, dass der Schall nicht auf die Bundesstraße einwirkt.