Maulburg: Musik von Pink Floyd bis zu Eric Clapton und Billie Eilish

Klassische Instrumente

Mit klassischen Instrumenten wie Cello und Flöte lassen die vier Musiker Linn und Fiona Trefzger, Oliver Ringeisen und Heiko Trefzger mit ihrer neuen Formation „Peace of Dawn“ bekannte Rock- und Pop-Songs in teilweise völlig neuem musikalischem Gewand erklingen. Bei den sich daraus ergebenden Eigeninterpretationen lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Die Band hat beim Straßenmusikfest in Schopfheim vor großem Publikum im Abschlussprogramm gespielt, war zu Gast bei einem Musikfestival in der Schweiz und trat auch schon in der Erdmannshöhle in Hasel auf.

Für alle Generationen

Wo die Grenzen zwischen Klängen, Musikrichtungen, zwischen Generationen und zwischen Tag und Nacht verschwimmen, da ist „Peace of Dawn“ zuhause, heißt es in der Ankündigung des Dorfstübli Maulburg. Karten sind für zwölf Euro im Vorverkauf auf der Internetseite des Dorfstübli unter www. dorfstuebli-maulburg.de erhältlich.