Ein Lastwagen der Marke Iveco wurde am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr im Bereich der Fahrertür von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Laster stand in der Köchlinstraße am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 19. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 / 66 69 80, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. An dem Verursacherfahrzeug müsste die hintere Beleuchtungseinrichtung auf der Beifahrerseite beschädigt sein.