Maulburg: Nahwärmeanschluss für Mehrfamilienhäuser

Grünes Licht

Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Ingenieurleistung für Tiefbauarbeiten in diesem Gebiet mit den Leistungsphasen eins bis neun (Leistungsphase vier (Genehmigungsphase) ausgenommen) an das Planungsbüro Süd-West (Lörrach) zu einem Auftragswert von knapp 46 000 Euro zu vergeben. Die Ingenieurleistung für den Leitungsbau der Wärmeleitungen (Erweiterung der Hüsinger Straße) wurde an HBG Ingenieurplanung und Dienstleistungen (Zell im Wiesental) zu einem Auftragswert von knapp 34 000 Euro vergeben.

Stufenweise Vergabe

Die Vergabe erfolgt stufenweise: Die erste Stufe umfasst Leistungsphase eins bis drei, die zweite Stufe Leistungsphase fünf bis neun.