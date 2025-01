Maulburg: Narren müssen umplanen: Festzelt statt Munistall

Festzelt wird aufgestellt

Der Narrenbaum wird am Samstag, 15. Februar, aufgestellt. Das Narrenbaumstellen beginnt dieses Jahr allerdings eine Stunde früher, bereits um 17.11 Uhr. Als Alternative zum Munistall werde die Narrenzunft ein großes Festzelt als „Muni-Zelt-Bar“ aufstellen, beheizen und auch bereits um 16 Uhr mit dem Narredörfli eröffnen. Dass der Munistall wegen Sicherheitsmängeln nicht weiter bewirtet werden darf, hat auch Folgen für die Festdauer. Aufgrund der Veranstaltung im Außenbereich nahe einer Wohnbebauung darf die Narrenzunft nur bis 23.30 Uhr ausschenken, damit die Anwohner vor Lärm geschützt werden.

„Nach einigen organisatorischen Umstrukturierungen und diversen Gesprächen mit der Gemeinde sind wir glücklich darüber, eine Alternative zum Munistall gefunden zu haben“, heißt es in der Mitteilung der Narrenzunft. Die Beschaffung eines großen Festzelts inklusive Heizung, das Sperren des Rathausplatzes, die Anpassung der Straßensperrung, um früher beginnen zu können, sowie der Mehraufwand durch den Aufbau/Abbau des Zelts inklusive Bar: All das seien für gemeinnützige Vereine – vor allem kleine Vereine wie die Narrenzunft – Stolpersteine. „Diese erschweren es immens, einen lohnenswerten Beitrag zum kulturellen Leben der Gemeinden beizutragen und vor allem der Pflege, dem Schutz und der Ausbreitung des heimatlichen Fasnachtsbrauchtums in Maulburg gerecht zu werden“, heißt es in einer Mitteilung der Narrenzunft.