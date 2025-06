Der Gemeinderat hat einstimmig die Auftragsvergabe zur Lieferung von 70 THL-Einsatzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an die Firma Fireliner aus Weinstadt zu einem Preis in Höhe von 43 232 Euro vergeben. Die von der Freiwilligen Feuerwehr derzeit verwendete Brandeinsatzkleidung ist zwar universell einsetzbar, jedoch für viele technische Hilfeleistungen zu schwer und wenig flexibel, heißt es in der Begründung.