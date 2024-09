Maulburg: Neue iPads

Moderne Technologien

An der Gemeinschaftsschule wird dabei zunehmend auf moderne Technologien gesetzt, um den Unterricht und das Lernen zu bereichern. Ein besonders innovatives Konzept ist gemäß einer Mitteilung der Schule der Einsatz von iPads im Unterricht. Die Integration von iPads in die Lernumgebung biete zahlreiche Vorteile. Ziel ist es, dass die digitalen Geräte nicht nur die Motivation der Schüler steigert, sondern auch die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, revolutioniert. Interaktive Lernapps und digitale Lehrwerke ermöglichen es den Schülern, individuell zu lernen und in ihrem eigenen Tempo voranzuschreiten. Dies sei besonders wichtig, um den unterschiedlichen Lernständen der Kinder gerecht zu werden. Die iPad Klassen sollen im Umgang mit mobilen Endgeräten bis zu ihrem schulischen Abschluss begleitet werden. Mit strahlenden Augen und voller Tatendrang gingen die Fünftklässler nach einer intensiven Einführung ans Werk.

Intensive Einführung

Digitale Lehrbücher bieten nicht nur Zugriff auf zusätzliche Materialien, sondern auch multimediale Inhalte, die das Lernen ansprechender gestalten. Durch Videos, Animationen und interaktive Übungen werden komplexe Themen anschaulicher und leichter verständlich, so die Schule.