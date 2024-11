Der nächste Nachtumzug findet am 1. März 2025 statt. Das hat Bürgermeisterin Jessica Lang im Gemeinderat mitgeteilt. Die Route verläuft aber anders als in den Vorjahren. Die Aufstellung erfolgt in der Hermann-Burte-Straße ab der Volksbank bis zur Einmündung Köchlinstraße. Der Umzug verläuft dann über die Hermann-Burte-Straße am Rathaus vorbei, in die Neue Straße und in die Breitmattstraße. Dort endet der Zug. Das Landratsamt Lörrach hat dieser Streckenführung zugestimmt.