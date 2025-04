Maulburg: Neuer Vorstand plant einen Kindertag

Scheck überreicht

Mit den 1400 Euro werde unter anderem die Bauernhofwoche der Koop-Kinder mitfinanziert. Das Bauzimmer kann Korkplatten anschaffen, und auch für die Kleinsten in der Krippe gab es Matschküchen.

Ein Tag für die Kinder

Bei einem Treffen des ehemaligen und des neuen Vorstands entstand spontan der Gedanke, am 1. Juni in Maulburg einen Kindertag zu gestalten. Das passende Gelände war schnell gefunden. Dank des Vereins Black Devils in der Adelhauser Straße in Maulburg konnte ein großes umzäuntes Gelände gefunden werden, auf dem die Kinder sich an diesem Tag frei bewegen können. Die Black Devils übernehmen auch die Versorgung mit Getränken, heißt es in der Mitteilung.