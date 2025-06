Bürgermeister-Stellvertreter Markus Meßmer hat die öffentliche Sitzung des Gemeinderats, die am Montag stattfinden sollte, abgesagt. „Wir sind nicht beschlussfähig“, sagte Meßmer zu Beginn der Sitzung. „Das hat sich nicht abgezeichnet“, fügte er hinzu. Von den 15 Gemeinderäten waren lediglich sieben erschienen. Die auf der Tagesordnung stehenden Punkte werden in künftigen Sitzungen wieder aufgenommen, versicherte die Gemeindeverwaltung am Montag. Schon bei Bürgermeister Jürgen Multner habe es mindestens eine Sitzung gegeben, die ausfiel, weil nicht genügend Gemeinderäte zur Sitzung erschienen waren.