Maulburg: Niemand verlässt gerne seine Heimat

Abreise mit fünf Personen und alleinige Ankunft Foto: Gudrun Gehr

Caritas-Fachbereichsleiter Reinhold Zahn erklärte bei der Vernissage: „Uns waren die Bilder zu schade, sie nicht öffentlich zeigen zu können“. Derzeit bewohnen die Maulburger Notunterkunft rund 70 „UMAs“, theoretisch könnte die Unterkunft bis zu 120 Jugendliche beherbergen. Momentan verfügt der Kreis über Notunterkünfte in Eimeldingen mit 60 Plätzen, in Lörrach-Hauingen mit 25 Plätzen und in Maulburg. Reinhold Zahn berichtete in seiner Begrüßung: „Der Landkreis Lörrach steht aufgrund seiner Grenzlage bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen landesweit besonders im Fokus“. Allein im vergangenen Jahr kamen knapp 1 800 UMAs, die in Obhut genommen wurden - mehr als in jedem anderen Landkreis von Baden-Württemberg.