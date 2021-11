Maulburg Pläne für das neue Jahr geschmiedet

Wegen der Corona-Pandemie konnten geplante Veranstaltungen nicht stattfinden. Georg Diehl bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern, die seit 2002 zahlreiche Kunstausstellungen in der Wiesentalschule organisiert und die in mühsamer Arbeit zehnmal Jahreskalender über das Leben in Maulburg zusammengestellt hatten. Man durfte mit Stolz auf die 25 Exkursionen in die Schweiz, nach Frankreich und in Deutschland zurückblicken. Auch bleiben die Begehungen im Dorf, auf dem Scheinberg und auf dem Dinkelberg in bester Erinnerung.

Der vom Rechner Hannes Mack vorgelegte Kassenbericht wurde nach der Revision durch Regina Grethler und Matthias Engesser als einwandfrei bezeichnet.