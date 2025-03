Maulburg: Pläne für Sprachheilschule positiv aufgenommen

Auch ihre Kollegen, der Architekt Jean-Philippe Bellemare, der für die Objektplanung zuständig ist, und Stephan Reinert, der die Ausführung des Baus verantwortet, hatte sie mitgebracht. „Der Landkreis ist verpflichtet, eine Sprachheilschule anzubieten“, sagte Bobert. Die Gemeinde Maulburg stellt dem Kreis das Grundstück für den Bau zur Verfügung, für den Abbruch der alten Alemannenhalle und die Stellplätze ist der Landkreis zuständig. Derzeit residiert die Sprachheilschule in Hausen. Der Landkreis muss aus dem Gebäude aber raus.

Für 100 Schüller geplant

Der Abbruch soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Der Neubau wird zwischen dem Hallenbad und der Alemannenhalle errichtet. In der sonderpädagogischen Bildungseinrichtung für Kinder mit Sprachbehinderung oder Entwicklungsstörung sollen zirka 100 Schüler in acht Klassen unterrichtet werden.