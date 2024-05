Jugendliche diskutieren mit Bürgermeisterin Jessica Lang. Foto: Holger Schlicht

Fragen an die Kandidaten

Eine der ersten Fragen an die Gemeinderatskandidaten war, wie viel Geld die Räte für den Job im Gemeinderat erhalten würden. Die Frage war an Anna Lena Kiefer, die mit 16 Jahren die jüngste Kandidatin für den Gemeinderat von der SPD an diesem Abend war, gerichtet. Sie entgegnete, dass sie sich darüber keine Gedanken gemacht habe. Bürgermeisterin Lang, die auch in der Runde saß, erklärte, dass es eigentlich ein Ehrenamt sei. Für die Ausübung des Amts, es aber deine Sitzungspauschale von 60 Euro pro Monat und 25 Euro pro Sitzung gäbe. „Das sei ja nicht gerade viel,“ entgegnete der der junge Fragesteller überrascht. Daraufhin meinte Anna Lena Kiefer, dass es eben ein Ehrenamt sei und es darum ginge, sich für das Dorf und das Allgemeinwohl zu engagieren. Das Geld sei eher zweitrangig.

Dies führte auch gleich zu nächsten Frage,wie man neben dem Job oder einer Ausbildung noch zusätzlich ein Ehrenamt ausüben könne, da bleibe nicht viel Zeit für Hobbys oder Freizeit. „Das sei eine Einstellungsfrage,“ meinte Georg Racke, der ebenfalls für die SPD kandidierte. „Wenn jemand etwas zur Kommunalarbeit beitragen oder etwas verändern wolle, müsse er etwas Zeit investieren.“

Weitere Fragen der durchaus interessierten Jugend an die Kandidaten drehten sich um ihre Ziele im Bezug auf ihre Arbeit als Gemeinderat oder Rätin für Maulburg. Zudem brachten sie an, dass es zu wenig Bänke in Schattenplätze gebe. Sie wünschten sich eine Skateranlage sowie ein Netz oder Zaun um das Spielfeld der Wiesentalschule abzugrenzen, denn die Bälle würden auf das angrenzende Gelände fallen. Des Weiteren wollten sie wissen, wann die Entscheidung für einen größeren Jugendraum gefallen sei.