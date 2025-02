Maulburg: Politiker stellen sich Fragen der Jugend

Pizzabäcker Tobias Hohenstatter Foto: Gudrun Gehr/Gudrun Gehr

Die Einladung des Kreisjugendreferates richtete sich an die Jungwähler ab 18 Jahre, die „nicht gerne alleine am Computer sitzen wollen, sondern gemeinsam bei Pizza im Jugendzentrum an der Online-Veranstaltung teilnehmen wollen“. Tatsächlich wäre es für die Jungwähler nach Anmeldung auch möglich gewesen, von zuhause aus per Online-Zugang am Meeting teilzunehmen. Hohenstatter freute sich dennoch auf eine rege Beteiligung bei geselliger Unterhaltung, kreativem Austausch und nebenbei noch reichlich Gelegenheit zur politischen Bildung.