Maulburg Premiere für 92 Jungwähler

Per Briefwahl gewählt haben bis zum Mittwoch bei der Europawahl 455, bei der Kreistagswahl 460 und bei der Gemeinderatswahl 456 Personen.

Am Sonntag wird wie anderorts auch zunächst die Europawahl ausgezählt. Am Montag werden dann zuerst die Kreistags- und anschließend die Gemeinderatsstimmen ausgezählt. Hauptamtsleiterin Stefanie Hofer rechnet damit, dass die Ergebnisse am Mittag beziehungsweise am Nachmittag feststehen.

Beim Gang ins Wahllokal sollten die Wähler ihre Wahlbenachrichtigung und die zugesandten Stimmzettel der Kommunalwahlen mitbringen, rät die Hauptamtsleiterin. Wer seine Stimmzettel vergisst, bekommt im Wahllokal selbstverständlich neue ausgehändigt. Der Stimmzettel für die Europawahl wird zusammen mit den Stimmzettelumschlägen für die Gemeinderats- und Kreistagswahl erst im Wahllokal ausgegeben.

Bei der Rücksendung der Briefwahlunterlagen ist darauf zu achten, dass der Stimmzettelumschlag und der Wahlschein für die Europawahl in dem roten Wahlbrief und die Unterlagen für die Kommunalwahlen in dem gelben Wahlbrief getrennt zur Gemeinde zurückgeschickt werden, sagt Stefanie Hofer. Die Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus eingehen. In den Wahllokalen werden keine Briefwahlunterlagen angenommen.