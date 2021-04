Maulburg „Profilierung gehört

Das in Maulburg anfallende Oberflächenwasser wird an zwei Stellen in die Wiese eingeleitet. Um den Fluss vor dem damit verbundenen Schmutzeintrag zu schützen, war im Generalentwässerungsplan vorgesehen, ein Regenklärbecken zu bauen. Dieses war 2012 fertig geplant und hätte Investitionskosten von 2,2 Millionen Euro verursacht. In Teilen des Gemeinderats regte sich damals Unzufriedenheit mit dieser Lösung, und es wurde die Meinung vertreten, dass ein Regenklärbecken nicht mehr den aktuellen Stand der Technik widerspiegeln würde. Daraufhin wurde eine sogenannte „innovative Lösung“ in die Diskussion gebracht, welche Rückstau in den vorhandenen Kanälen, Kaskadenbildung und Reinigung des Regenwassers über Lamellenabscheider an verschiedenen Betriebs- und Einleitungspunkten vorsieht. Insgesamt handelt es sich hierbei um ein komplexes technisches System.

Das beauftragte Ingenieurbüro ist damals mit der wichtigen Aussage angetreten, dass die innovative Lösung eine effektivere Reinigungswirkung entfalten wird, was durch die Monitoringphase vor und nach der Inbetriebnahme des neuen Systems bewiesen werden muss und was natürlich im Sinne aller Beteiligten und des Gewässerschutzes wäre.

Eine weitere wichtige Geschäftsgrundlage für die Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats pro „innovative Lösung“ war die Aussage, dass diese eine Million Euro weniger kosten würde, als die konventionelle, nämlich das Regenklärbecken. Dies bedeutet, dass eine „kostengerechte“ Abwicklung dann gegeben wäre, wenn das innovative Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro abgerechnet werden würde.

Der aktuelle Kostenstand der noch nicht endgültig fertiggestellten und abgerechneten „innovativen Lösung“ beläuft sich auf zirka 3,7 Millionen Euro.

Verkehrssituation

Die „von den Bürgern per Unterschrift gestützte BVM –Verkehrsinitiative“ war als Einwohnerantrag nach den Vorschriften der Gemeindeordnung eingebracht worden. Drei von vier darin enthaltenen Punkten mussten vom Gemeinderat wegen rechtlicher Mängel als unzulässig zurückgewiesen werden.

Die nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat übrig gebliebene und zugesagte Bürgerinformation zur Thematik „Anschlüsse an die B 317“ wurde als gemeinsame Veranstaltung des Regierungspräsidiums Freiburg sowie der Gemeinden Steinen und Maulburg bereits am 10. Juli 2019 in Steinen durchgeführt.

Transparenz

Es entspricht schlicht und ergreifend nicht den Tatsachen, dass in Maulburg eine ungewöhnlich hohe Zahl von nichtöffentlichen Sitzungen stattfindet und darin Vorentscheidungen getroffen werden, mit der Folge, dass in den öffentlichen Sitzungen zum Thema keine Diskussion mehr stattfindet und nur noch abgestimmt wird.

In nichtöffentlicher Sitzung wird nur verhandelt, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern. In der Regel sind dies Personal-, Steuer oder Grundstücksangelegenheiten. Auch Informationen der Verwaltung an den Gemeinderat über sich abzeichnende, aber noch nicht endgültig feststehende Entwicklungen, gehören dazu. Zur Verdeutlichung noch ein Zahlenbeispiel: im Jahr 2020 wurden öffentlich 110, nichtöffentlich 20 Tagesordnungspunkte verhandelt.

Mir ist nicht bekannt, welche Personen bei der BVM für die Pressearbeit verantwortlich sind. Gerne biete ich diesen jedoch an, sich in Zukunft vor Veröffentlichungen hinsichtlich der Richtigkeit von Inhalten bei der Verwaltung zu informieren. Und übrigens, die erste Gruppe des Waldkindergartens ist bereits im Oktober 2020 in Betrieb gegangen.“