Eine 61 Jahre alte Frau hat sich am Dienstag gegen 19.20 Uhr bei einem Sturz mit ihrem E-Bike schwer verletzt, meldet die Polizei. Die Radfahrerin befuhr einen überwachsenen und verschlammten Waldweg, der parallel zur Wiese und zur Bundesstraße B 317 von Maulburg herkommend in Richtung Steinen verlief. Aufgrund eines umgestürzten Baumes musste die 61-Jährige bremsen und absteigen. Dabei rutschte sie aus und stürzte in Richtung Wiese. Vermutlich schlug sie dabei auf einen Ast auf und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Auch die Feuerwehr Maulburg mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften waren vor Ort.