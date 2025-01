Maulburg: Rat für Machbarkeitsstudie zum Wärmeverbund

Stephanie Scarr, Alexander Speck und Mario Reif (Wir für Maulburg) votierten gegen die Entscheidung.

Kritik an den Kosten

Speck stört sich insbesondere an den hohen Kosten für die Gesamtmaßnahme, die zusammen 440 000 Euro für die Module 1 bis 4 betragen. „Das sind Kosten in Höhe von 11 000 Euro pro Kopf in Maulburg“, sagte er. Im Rahmen des Bundesprogramms Modul 1 „Effiziente Wärmenetze“ besteht die realistische Chance, die Gesamtkosten mit 50 Prozent gefördert zu bekommen, heißt es in der Verwaltungsvorlage.