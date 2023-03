Maulburg Rekorderlös mit Brennholz

Im Frühtau zu Berge, im Abendrot zu Tale - so gestaltete am Samstag eine stattliche Zahl von Maulburgern ihre Teilnahme an der Brennholzversteigerung im kommunalen Forst. Dabei gab es Rekorde in verschiedener Hinsicht: Zum einen war die Rekordmenge von 546 Festmetern Brennholz lang und 20 Ster Schichtholz im Angebot, zum anderen lag der Preis fürs Brennholz auf Rekordniveau. Und so erzielten Bürgermeister Jürgen Multner und Revierförster Sven-Hendrik Wünsch die Rekordsumme von 35 750 Euro an Einnahmen für die Gemeindekasse. Obwohl nicht alles Holz einen Käufer fand.