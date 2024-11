Maulburg: „Rentner zahlen Steuer der Betriebe“

Im Zuge der Grundsteuerreform werden in allen Kommunen die Hebesätze neu festgelegt. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich der Hebesatzsatzung zu, allerdings hat er bei der Grundsteuer B einem anderen Hebesatz festgesetzt, als von der Verwaltung vorgeschlagen wurde. Christof Schwald schlug hier einen Hebesatz von 305 vom Hundert (v. H.) vor, ein Wert, der in der Mitte des vom Transparenzregister für Maulburg festgelegten Korridors (291 bis 321 v. H.) liegt. Die Gemeinde, die einen Hebesatz innerhalb der für sie ermittelten Hebesatzspanne des Transparenzregisters auswählt, erzielt wie vom Gesetzgeber gewünscht keine Mehreinnahmen bei der Grundsteuer.