Maulburg/Rheinfelden: Spatenstich für lang erwarteten Radweg

Anspruchsvoller Bau

Adelhausens Ortsvorsteherin Silvia Rütschle erinnerte daran, dass schon in den 1990er Jahren erste Ideen dafür aufkamen. Wenn dies auch „nur“ ein Radweg werde, der Bau sei anspruchsvoll, ergänzte Karl Kleemann vom Regierungspräsidium Freiburg. Zwar wird der Weg überwiegend parallel zur Straße verlaufen, doch an der Engstelle im unteren Drittel ist die Fahrbahn über rund 300 Meter zu verschieben, um nebenan an die erforderliche Baufreiheit zu schaffen. An zwei Stellen sind Böschungen abzutragen und zu sichern. Auf 1,4 Kilometer Länge erfolge die Sanierung der Landesstraße. In Maulburg ist eine zehn Meter lange Brücke erforderlich, um den Radweg über den Talmattbach zu führen. An drei Stellen, nämlich an den Abzweigungen nach Adelhausen und nach Höllstein sowie am Ortseingang Maulburg, werden Querungshilfen angelegt. Dennoch, wenn alle Arbeiten planmäßig verlaufen, ist die Fertigstellung des Radwegs Ende März des kommenden Jahres zu erwarten.

Für den anschließenden Radweg von Adelhausen nach Minseln liegt die Planung beim Landratsamt. Dieser Weiterbau sollte nun, so sagte Eberhardt, ebenfalls zügig realisiert werden.