Maulburg: Robert Kirchhofer

Banklehre

Kirchhofer kam am 8. Mai 1944 in Schopfheim zur Welt. Nach dem Besuch der Volksschule in Maulburg und der Oberrealschule in Schopfheim begann er eine Banklehre bei der Sparkasse Schopfheim, der sich später eine Ausbildung beim Finanzamt Schopfheim und Fortbildungsmaßnahmen bei der Oberfinanzdirektion Freiburg anschlossen. 1963 wechselte Kirchhofer zur Volksbank Schopfheim. Als diese 1966 eine Zweigstelle in Maulburg eröffnete, wurde ihm deren Leitung übertragen. Bis zu seiner Pensionierung 1996 hatte Kirchhofer diese verantwortungsvolle Position inne.

Gemeinderat

Nicht nur beruflich, auch gesellschaftlich trug Kirchhofer Verantwortung. Mehr als ein Vierteljahrhundert saß er für die Freien Wähler im Gemeinderat seines Heimatortes, dessen Entwicklung er maßgeblich mitprägte. Anlässlich der Feier zum 70-jährigen Bestehen der Freien Wähler im Januar 2019 wurden die Verdienste Kirchhofers noch einmal gewürdigt.