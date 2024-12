Die traditionelle Neujahrsausstellung des Geschichts- und Kulturvereins Maulburg widmet sich in diesem Jahr historischen Fotografien und Plänen aus dem Gemeindearchiv. Präsentiert werden die ältesten Maulburger Gemarkungspläne – jeweils im Vergleich zu den aktuellen Ausgaben. Die historischen Fotografien zeigen unter anderem Gebäude, die nicht mehr da sind, alte Luftaufnahmen, Straßen und Plätze sowie Bilder aus dem täglichen Leben, heißt es in der Ankündigung. Die Eröffnung findet am Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr, in der Aula der Wiesentalschule, Schulstraße 2, in Maulburg statt. Umrahmt wird sie von Zither- und Gitarrenklängen. Alle Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist danach vom 1. bis 5. Januar jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.