Maulburg Schmucker Halt für den festlichen Baum

229 000 Ergebnisse zeigt die Suchmaschine beim Stichwort Christbaumständer an. In der Weihnachtszeit könnten noch ein paar Ergebnisse hinzukommen.

Von Harald Pflüger

Maulburg. Zum Fest der Liebe gehört ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Die einen schwören dabei auf jährlich wechselnden Schmuck, andere lieben es traditionell, hängen den Weihnachtsschmuck ihrer Eltern oder Großeltern an den Baum. Und wer einen Weihnachtsbaum hat, der kommt um ihn nicht herum: den Christbaumständer. Er dient zum Befestigen und Aufstellen des Weihnachtsbaums, und es gibt ihn in Ausführungen von schlicht bis kunstvoll, wie ein Blick in die Sammlung von Michael Günther in Maulburg zeigt.

Von der Mutter inspiriert, widmete sich Michael Günther schon früh den Antiquitäten. Doch richtig Zeit für sein Hobby hat er erst, seit er im Ruhestand ist. Jetzt kann er sich nach den schönen Dingen umzuschauen. Fündig wird Michael Günther auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen oder dank Mundpropaganda. Ehe sie etwas auf den Müll werfen, fragen manche lieber Michael Günther, ob er Verwendung hat. Und falls etwas reparaturbedürftig ist, so hat er jemanden an der Hand.

Bei Michael Günther ist das ganze Jahr über Weihnachten, und so ist es möglich, lange vor dem Fest einen Blick auf die Sammlung des pensionierten Optikers zu werfen. In diesem Jahr präsentierte Michael Günther seine Sammlung von Christbaumständern. Dabei haben diese Christbaumständer nichts gemein mit der Dutzendware, wie man sie im Internet oder Baumärkten findet. Die Haltevorrichtungen für den Baum sind teilweise fein ziselierte Kunstwerke. Manche verfügen über einen Aufziehmechanismus, der für eine Drehbewegung des Baumes sorgt und zugleich eine Spieluhr in Betrieb setzt.

Doch nicht immer war ein schmucker Halt für Weihnachtsbäume notwendig. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es in manchen Regionen üblich, den Weihnachtsbaum, teilweise auch verkehrt herum, an der Zimmerdecke aufzuhängen. Im niederösterreichischen Waldviertel findet man noch in den Stuben und Wohnräumen älterer Gebäude Haken an der Zimmerdecke zur Befestigung des Weihnachtsbaumes.