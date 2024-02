Maulburg/Schopfheim: Gestohlenes Quad in Brand

Der Polizei wurde am Sonntag, 18. Februar, um kurz nach Mitternacht ein brennendes Quad auf dem Verbindungsweg zwischen Wiechser Straße und Felix-Platter-Weg in Maulburg gemeldet. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war noch sichtbar und daher konnte der Halter schnell ausfindig gemacht werden, heißt es in einer Polizeimitteilung. Wie sich herausstellte, wurde das Quad dem Besitzer in der Hohe-Flum-Straße in Schopfheim am Samstagabend nach 18.30 Uhr entwendet. Der Sachschaden am Quad beläuft sich auf rund 4500 Euro.