Maulburg Schüler holen Bäume ab

Wo kann man sich anmelden?

Am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr holen die Schüler der Klasse 8b die abgeschmückten Bäume ab. Wer diesen Service in Anspruch nehmen will, kann sich telefonisch bis zum 5. Januar anmelden bei Familie Rohloff, Tel. 0172 / 73 31 620 (Whatsapp oder SMS auch möglich), bei Familie Sänger, Tel. 0172 / 58 88 463 (Whatsapp oder SMS auch möglich), Familie Radtke, Tel. 0174 / 2471214 (Whatsapp oder SMS auch möglich) oder bei Familie Diebold, Tel. 07622 / 68 45 711 (ab 17 Uhr oder Anrufbeantworter).