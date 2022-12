Maulburg Schule zeigt ihre musikalische Seite

Kinder äußern Wünsche

Da man dort nicht wie geplant auftreten konnte, trugen die Kinder und Jugendlichen diese in der Aula vor. Frieden, Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Gesundheit waren solche Wünsche allgemeiner Art, kein Plastik im Meer, Gletscher sollen nicht schmelzen oder Lernfreude waren Wünsche besonderer und aktueller Art. Und natürlich kam auch Corona vor, etwa in den Wünschen, dass nie wieder eine solche Krise aufkomme und dass „alle Kinder in die Schule gehen dürfen“.

Das musikalische Programm hatten wie in der Vergangenheit, neu allerdings nicht als aktive Lehrkräfte, sondern als reaktivierte Ruheständler, Waltraud Schwald und Mario Enderle zusammengestellt und mit Schülern und Kollegen einstudiert. Das Ergebnis war beeindruckend, herzerfrischend waren vor allem die Gesangsvorträge der Schüler in Begleitung durch die Schulband.

Schulband spielt mit

Nach „Singen wir im Schein der Kerzen“, „Sind die Lichter angezündet“ und „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ sowie „The light of mine“ leitete die Vollblutsängerin Schwald auch den Lehrerchor bei „Gloria“. Begleitet wurden die Chöre von der Schulband mit Mario Enderle an den Keyboards, den Schul-Gitarristen und ihren Kollegen von der Abteilung Drums und Percussion.

Nach dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsklassikern wie „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Kling, Glöckchen, kling“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ zur Blasmusik des Musikvereins Maulburg bildeten „Feliz Navidad“ und „Peace to the world“ den fulminanten Abschluss eines einmal mehr beeindruckenden Weihnachtssingens an der Wiesentalschule.

Kontakte gepflegt

Bei passender Bewirtung durch Eltern bestand anschließend die Gelegenheit, dass Lehrer, Eltern und Kinder und die vielen Besucher Kontakte pflegen konnten.