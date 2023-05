Maulburg Schulfest an der Helen-Keller-Schule

Mit dem Fest, so erläuterte der Schulleiter, stellt sich die Helen-Keller-Schule mit ihrer Außenstelle in Steinen vor. Unterrichtet werden aktuell in Maulburg 150 und in Steinen 55 Schüler mit einer Behinderung in zwei Förderbereichen. Dies ist zum einen die körperlich-motorische Entwicklung, schwerpunktartig in den ersten fünf Schuljahren, zum anderen die geistige Entwicklung, wobei hier Kinder und Jugendliche bis hin zum jungen Erwachsenen betreut und gefördert werden.