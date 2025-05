Maulburg: Schulwege sicherer machen

Positiv hervorzuheben ist, wie Lang sagte, dass es in der Vergangenheit so gut wie keine Schulwegunfälle in Maulburg gegeben hat. Dennoch sollen örtliche Veränderungen berücksichtigt und präventive Maßnahmen getroffen werden. Lang teilte mit, dass die Wiesentalschule zeitnah einen Elternbrief versenden werde, um aktuell Schulwege zu erheben.

Parkplatzzufahrt schließen

Die Gemeindeverwaltung wird die Wege sichten und potenziell gefährliche Stellen identifizieren. Diese sollen in den Entwurf des neuen Schulwegeplans aufgenommen werden. Die vorhandenen Daten zur Schulwegeplanung aus 2018 sind veraltet und werden nun über das landesweite Tool „Schulwegplaner-BW“ neu erfasst. In der gestrigen Sitzung des Elternbeirats wurde beraten, ob sich der Parkplatz an der Alemannenhalle als Elternhaltestelle eignet. Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen an der unübersichtlichen Kreuzung Neue Straße /Alemannenstraße zu entzerren.