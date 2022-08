Er werde sich aber weiterhin an den Diskussionen im Gemeinderat beteiligen und bei der nächsten Kommunalwahl noch einmal kandidieren, kündigte Schwald an. Er vertritt die Freien Wähler seit 1984 im Gemeinderat.

Es sei jetzt an der Zeit, Jüngeren den Vortritt zu lassen, sagte Schwald gegenüber unserer Zeitung. Man solle ohnehin nicht so an Ämtern kleben. Und da in der sechsköpfigen Fraktion jeder sein eigenes Fachgebiet habe, zu denen sich die Mitglieder auch in Gemeinderatssitzungen äußern, werde der Wechsel an der Spitze wahrscheinlich gar nicht so sehr auffallen, sagte Schwald.