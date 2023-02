Maulburg Schwarz, pink und nicht auf den Mund gefallen

Der Waggis als traditionelle Basler Figur

Zum Hintergrund der Figur und des Häs war am Samstagabend in Maulburg zu erfahren, dass man keine schaurig-bösen Hexen- oder Dämonenfiguren wollte, sondern eine heitere Gestalt, etwa eine wie der aus der Basler Fasnacht bekannten Waggis. Diese Gestalt, so die Fasnächtlerinnen, lasse sich bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sie habe sich damals an die elsässischen Taglöhner in Basel angelehnt. Das äußert sich auch in der Farbgebung, denn Waggis und ihre blau-weiße Kleidung einschließlich rotem Halstuch ist den französischen und elsässischen Wappenfarben nachempfunden.

Und die Larve ist stets eine heitere, auch weil der Waggis ein „Luusbueb“ ist. „Wir sind nun Luusmaidli“, lacht Radtke. Den Namen wählte man wohl aus Anlehnung an eine Eigenschaft, die gewöhnlich eher Frauen zugeschrieben wird. „Gosche“ meint im alemannischen „loses Mundwerk“. Und: „Gosche“ sei die etwas positivere Bezeichnung für „Mundwerk“ als es sich die Maulburger Traditionsformation „Schnure-Clique“ gewählt hat, fügte deren Mitglied und Oberzunftmeisterin Josie Schanz an.

An zahlreichen Umzügen der Region unterwegs

In der Farbgebung weichen die „Gosche-Waggis“ ein wenig von der (Basler) Tradition ab. Schwarz und pink ist das Häs, Nase und Lippen der Maske sind pink. Gestaltet haben die 13 Mädchen und Frauen ihre Ausstattung komplett selbst, also die Kostüme genäht und die Waggis-Larve aus Pappmaschee und Farbe gefertigt.

Nachdem man bei auswärtigen Umzügen in Wittlingen, Görwihl und Wehr bereits zu Gange war, stellte das Narrenbaumstellen den ersten Auftritt in der Heimat Maulburg dar. Natürlich wird man am 18. Februar beim Nachtumzug der Teufelsknechte mit von der Partie sein, dann in Lörrach, am Rosenmontag in Rümmingen und zur Buurefasnacht in Hauingen.

Danach kommt das neue Häs in den Schrank und im November wieder raus. Und vielleicht ist die Clique bis dahin ja etwas gewachsen? „Wir sind offen für Neumitglieder – aber natürlich nur für weibliche“, bekräftigt Sharena Radtke.