Maulburg Seit 150 Jahren im Dienst der Bürger

Die Gründung der Feuerwehr vor 150 Jahren sei ein Akt bürgerschaftlichen Engagements gewesen – damals noch ganz ohne Unterstützung von staatlicher oder behördlicher Seite.

Zwischenzeitlich sei durch das Feuerwehrgesetz geregelt, dass Städte und Gemeinden auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufstellen, ausrüsten und unterhalten. Im Gegenzug haben die Feuerwehren die Aufgabe, bei Bränden und anderen öffentlichen Notständen den Einzelnen und das Gemeinwesen zu schützen und bei lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.

Dass die örtliche Feuerwehr dieses vorgegebene „Anforderungsprofil“ bestens erfülle, liege beileibe nicht nur an der von der Kommune zur Verfügung gestellten Ausrüstung modernster Art, betonte Multner – und lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Wehr: „Dies ist in der heutigen Zeit mit ihrem Trend zur Individualisierung alles andere als selbstverständlich“, sagte der Bürgermeister.

Würdigung

In der zurückliegenden Zeit der Pandemie hätten trotz nur sehr eingeschränkt möglichen Übungen und Fortbildungen Einsätze absolviert – im Jahr 2021 die Rekordzahl von 68. Nachdrücklich lobte Multner die Kameraden dafür, „in dieser schwierigen Zeit Disziplin, Mut, Engagement und Durchhaltevermögen bewiesen zu haben.“ Vor diesem Hintergrund sei der Festabend nicht nur ein Anlass der Freude, sondern vor allem auch des Dankes, sagte Multner – und verwies darauf, dass diese Dank am Festabend tatkräftigen Ausdruck finde: Gemeinderat und Teile des Rathauspersonal übernahmen als Serviceteam den geselligen Teil des Festaktes.

Ehrungen

Bevor es jedoch zu diesem überging, gab es umfangreiche Ehrungen seitens der Kreisfeuerwehr-Institutionen.

Im Namen des Kreisfeuerwehrverbands zeichnete dessen Vorsitzender Rainer Jacob Dietmar Fink mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes aus: Dieser fungiert sei 16 Jahren als Maulburger Kommandant und hat zudem das Amt des stellvertretendes Kreisbrandmeister inne. Ebenfalls mit dem Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet wurde Vorstandsmitglied Joachim Sahner, Kassenwart in Maulburg wie auch in der Kreisfeuerwehr.

Die Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach ging an den stellvertretenden Maulburger Kommandanten Oliver Fuchs; die Ehrennadel in Silber erhielten der zweite stellvertretende Kommandant Jörg Wagner sowie die beiden Gerätewarte Martin Fink und Heinz Schmidt.

Grußworte und Präsente

Grußworte und Präsente gab es von Kreisbrandmeister Uwe Häubner, auch in Vertretung von Landrätin Marion Dammann, und von den Vertretern der Feuerwehren umliegender Gemeinden: Walter Bachmann und Michael Lauer (Steinen), Andreas Lenz (Schopfheim) und Dietmar Müller (Rheinfelder). Von der Partnerwehr im französischen Saint Loup überbrachten Bruno Gerain und Jean Sebastian Maire ihre Grüße.

Rahmenprogramm

Der Festabend wurde umrahmt von einem Bläsertrio der Musikschule Mittleres Wiesental.