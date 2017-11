Maulburg Skibasar beim Ski-Club

Maulburg. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, veranstaltet der Ski-Club Maulburg einen Skibasar. Die Annahme gebrauchstüchtiger Wintersportartikel und Wintersportbekleidung erfolgt am Samstag, 18. November, zwischen 14 und 17 Uhr in den Räumen des Autohauses Schultheiß in Maulburg. Der Verkauf findet am Sonntag, 19. November, zwischen 13 und 16 Uhr statt. Die Firma Intersport Sportmüller aus Lörrach unterstützt den Basar mit einem Service zur Bindungseinstellung und einem Wachsservice. Von 16 bis 17 Uhr können der Verkaufserlös oder die nicht verkauften Artikel wieder abgeholt werden. In der Cafeteria gibt es Kaffee und Kuchen. Zudem gibt es Bratwürste vom Grill.