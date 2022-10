Maulburg So viele Auszubildende wie noch nie

Neue Ausbildungsbereiche

So sind in den vergangenen Jahren in Maulburg und Reinach neue Bereiche für die berufliche Ausbildung entstanden. Auch das Angebot wird laut Pressemitteilung immer wieder angepasst. So wird Endress+Hauser Flow in Reinach für den Lehrstart im Jahr 2023 Ausbildungsplätze in drei weiteren Berufen anbieten.

Die Firmengruppe ermöglicht auch Studierenden eine praxisnahe Ausbildung, dies durch verschiedene Praktika und Stellen für Studierende. In Deutschland arbeitet das Unternehmen dafür eng mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zusammen. Zudem bietet Endress+Hauser mit dem Studium plus eine Kombination aus Fachhochschulstudium und beruflicher Ausbildung an. Das Programm soll deshalb weiter ausgebaut und künftig auch am Standort Stahnsdorf im Berliner Umland angeboten werden.

„Die Ausbildung bei Endress+Hauser eröffnet jungen Menschen Zukunftschancen“, betont Stegert. „Unser Ziel ist, Mitarbeitende zu entwickeln und zu halten. Das gilt auch für unsere Auszubildenden. Wir bieten praktisch allen Absolventinnen und Absolventen einen Anschlussvertrag an, der auch gerne angenommen wird“, ergänzt der Chief Human Resources Officer.

Trotz überwiegend guter Resonanz beobachtet das Unternehmen ein tendenziell sinkendes Interesse junger Menschen an technischen Berufen. Endress+Hauser versucht, dem entgegenzuwirken – beispielsweise mit dem Schülerforschungszentrum, das derzeit in Maulburg ensteht. Dieses hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler nachhaltig für technische Themen zu begeistern.