Maulburg Solarpaneele werden abgebaut

Das Ordnungsamt bekommt eine Uniformjacke. Der Mitarbeiter der Verwaltung kann dann vom Bürger als Mitarbeiter des Ordnungsamts identifiziert werden.

Erich Potschies (Freie Wähler) kritisierte die hohen Kosten für die Sanierung von Schimmelbefall in einem von der Gemeinde vermieteten Objekt an der Bahnhofstraße. Für 2021 sind hier 20 000 Euro veranschlagt, 5000 Euro waren es 2020. „Die Schäden sind nicht nur baubedingt, sondern auch nutzerbedingt entstanden“, sagte Bürgermeister Multner. Weil es aber äußerst schwierig sei, dem Mieter nachzuweisen, dass er die Schimmelschäden verursacht habe, trage die Verwaltung die Kosten für die Beseitigung des Schimmels alleine. Würde man sich in einem möglichen Rechtsstreit auf einen Vergleich einigen, müsse jede Seite zudem die Anwaltskosten zahlen.

Bürgermeister Jürgen Multner bedauert, dass der Kauf eines Hauses in der Belchenstraße gescheitert ist. „Der Wertansatz des Gutachtens über das Objekt war realistisch“, sagte Multner. „Wir hätten dann auch noch zusätzlich investieren müssen.“ Die Eigentümergemeinschaft, mit der die Verwaltung verhandelte, setzte den Betrag aber extrem nach oben, so dass sich Multner entschied, das Objekt nicht zu kaufen.

Im Haushalt 2021 sind 3200 Euro für die Beleuchtung der Bühne des Dorfstüblis veranschlagt. Man habe jetzt „zehn, fünfzehn Jahre“ kein Geld in die Hand genommen, um die Beleuchtung der Bühne zu optimieren. Daher sei es nun angemessen, dort tätig zu werden, hieß es von Seiten der Verwaltung.

Es gibt auch Posten im Haushalt, die möglicherweise nicht realisiert werden. Es ist noch unklar, ob die Verwaltung das Heizsystem im Keller des Dorfstübli beziehungsweise im Jugendraum optimiert. Im Haushalt 2021 sind dafür bis zu 3800 Euro vorgesehen.

Gemacht werden die Erwachsenen-WCs im Untergeschoss der Kita Wiesental. Gerechnet wird mit Kosten in Höhe von bis zu 50 000 Euro. Für allgemeine Malerarbeiten in der Kita will die Gemeinde bis zu 5000 Euro ausgeben. In diesem Jahr waren es laut Plan 2000 Euro.

Bei manchen Punkten ist es so, dass die Verwaltung sie umsetzt, ohne den Rat um Zustimmung zu bitten. Wenn die Kita Wiesental eine neue Übergabestation für die Nahwärme (2500 Euro) braucht, dann bekommt sie diese unverzüglich. Es handelt sich hier um ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“, erklärte Multner. „Anschaffungen bei Regelungs- und Haustechnik machen immer dann Sinn, wenn wir den Betrieb dadurch energieeffizienter gestalten können“, so der Bürgermeister.

Christian Leszkowski kritisierte, dass die Kita Wiesental und der Steegmattkindergarten in etwa den gleichen Betrag für Spiel- und Bastelmaterial (bis zu 8500 Euro) bekommen, obwohl die Kita sehr viel mehr Gruppen habe als der Kindergarten. Ingo Röslen sagte, die Kita bekomme eine Erstausstattung und die Krippe eine neue Ausstattung.

Die Solarpaneele auf der Alemannenhalle werden abgebaut, sagte Angela Gimpel. Ob das nötig sei, fragte Christian Leszkowski. Immerhin koste das 5000 Euro. Die Mitarbeiterin des Bauamts entgegnete ihm, dass es für die Wartung des Dachs besser sei, wenn die Solaranlage verschwinde. „Das obere Paneel der Anlage ist undicht und es tritt Kühlflüssigkeit aus“, ergänze Gimpel.

Erich Potschies regte an, „Möglichkeiten zu finden, wo Ökopunkte generiert werden können“. Dies wünsche die Artenschutz-AG. Hierzu solle die Verwaltung 10 000 Euro in den Haushalt 2021 einstellen. Leszkowski entgegnete, dass die Mittel dafür auch in dem mit 30 000 Euro dotierten Topf für Dorfverschönerung enthalten seien.

Die Gemeinde stellt in ihrem Haushaltsplan auch Mittel für eine Kartonpresse im Dorfstübli ein, um die vielen Kartons klein zu bekommen. Angeschafft werden soll auch ein Akkustaubsauger.

Christian Leszkowski sagte, dass man bei den Investitionen zumeist „im oberen Drittel unterwegs“ sei. Zu überlegen sei daher, ob es immer der „Gold-Standard“ sein müsse. Jürgen Multner entgegnete ihm: „Wir haben ein gutes Investitionspaket hinter uns, zum Beispiel die Hallenbadsanierung, und das Seniorenprojekt mit achteinhalb Millionen Euro vor uns.“ Viele Leistungen der Gemeinde seien freiwillig, so der Bürgermeister weiter. Würde man auf sie verzichten, habe das Einfluss auf die Lebensqualität im Dorf. Die Gemeinde müsse schauen, wo sie sparen könne, gleichzeitig aber auch die Einnahmen erhöhen. „Denn die Gemeindesteuern sind bei uns im unteren Drittel“, so Multner. Leszkowski sagte, die Einnahmen der Gemeinde seien nicht in dem Maße gestiegen wie die Personalkosten. Erich Potschies regte an, darüber zu diskutieren, wo man die Prioritäten beim Haushalt setze.

Christian Leszkowski regte im Finanzausschuss an, einen Experten für Förderprogramme einzustellen. Bürgermeister Multner sagte, ein solcher Mitarbeiter sei bei einer Vollzeitbeschäftigung nicht ausgelastet. Außerdem habe man keine so hohe Maßnahmendichte. Wichtiger sei eine gute Vernetzung der Verwaltungsmitarbeiter mit anderen Behörden, die wüssten, wo es welche Förderprogramme gebe.