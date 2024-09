Maulburg: Sonne statt Wind

Die Finanzierungsfrage

Kurt Greiner merkte an, dass die landwirtschaftlichen Flächen in Maulburg begrenzt seien. Er fragte, wer die PV-Anlagen auf den Freiflächen finanzieren solle. Wilske sagte, die Vermarktung des durch die Anlage produzierten Stroms an der Strombörse ermögliche solche Projekte. „Das Gros der Projekte wird privat realisiert“, so der Verbandsdirektor. Die Gemeinde habe lediglich „überschaubare“ Kosten.

Der Ausblick

Abschließend gab er einen Ausblick auf die weiteren Schritte bei der Fortschreibung des Regionalplans. Bürgermeisterin Lang kündigte an, dass in der Klausurtagung am 19. Oktober energierelevante Themen besprochen würden.