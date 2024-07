Maulburg: Sonnenschutz muss sinnvoll sein

Der Gemeinderat hat am Montag über eine Reihe von Baumaßnahmen entschieden. Einstimmig genehmigte er die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 23 648 Euro für die Umlegung einer Trinkwasserleitung für die Häuser an der Feldbergstraße 1 bis 9 und am Blostweg 4. Die Maßnahme kostet nunmehr 83 480 statt 60 000 Euro. Weil die Bestandsleitung auf einer Länge von 37 Metern unter Bäumen oder Gebäuden verlief, musste - anders als geplant - eine zusätzliche Wegstrecke zurückgelegt werden. Christian Leszkowski (SPD) kritisierte, dass die Verwaltung die Räte über die Umlegung nicht informiert habe, sondern erst nach der Abnahme am 7. März. Die Malerarbeiten für den Außenanstrich der Fenster- und Holzelemente des Kindergartens Steegmatt hat die Verwaltung an eine Firma aus Maulburg in Höhe von 14 922 Euro vergeben. Es entstehen Mehrkosten in Höhe von 8 500 Euro.