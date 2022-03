Maulburg Spanierinnen sollen Kinder betreuen

Bevor die jungen Frauen und Männer in Deutschland arbeiten, hospitieren sie in der Kindertageseinrichtung, in der sie anfangen sollen. Die ausländischen Fachkräfte kämen nicht sofort, beteuerte Martinez. Der Anerkennungsprozess könne bis zu zwölf Monaten dauern.

Das Bildungswerk hat nach Angabe von Martinez bisher 80 Stellen an spanische Erzieherinnen vermittelt, darunter waren auch 28 Stellen von privaten Trägern. „Die spanischen Erzieherinnen sind motiviert und passen von ihrer Kultur her sehr gut zu den Kindern.“ Kurt Greiner (Freie Wähler) fragte, wie viele Erzieherinnen nach einem Aufenthalt in Deutschland wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Gabriela Martinez sagte, es seien bisher erst zwei Erzieherinnen wieder gegangen.

Alexandra Palatini (Freie Wähler) fragte, ob es Verständigungsschwierigkeiten zwischen spanischen und deutschen Erzieherinnen gebe. Martinez antwortete ihr, das könne man nicht ausschließen, weil die Absolventinnen nach ihrem Deutschkurs zumeist nur einfache Sätze verstünden.

Bürgermeister wünscht sich Willkommenskultur

Christian Leszkowski (SPD) wollte wissen, was passiere, wenn die offenen Stellen bis zur Ankunft der Spanierinnen besetzt seien. Jessica Lang entgegnete ihm, dass die Gemeinde das Fachkräftedefizit durch inländische Fachkräfte nicht beheben könne.

Bürgermeister Jürgen Multner ergänzte, dass es für die Aufnahme der Erzieherinnen eine Willkommenskultur brauche. Die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte sei „ohne Alternative“. Weiter sagte er: „Wir müssen alles ausschöpfen, was möglich ist.“