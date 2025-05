Maulburg: Spannende Dorfgeschichte Maulburgs

1959 kaufte der Gemeinderat Grundstücke im Harzfeld und im Buchmatt, um den Wegfall der Weberei zu kompensieren und Start-ups die Ansiedlung zu ermöglichen. Die Weberei wurde umgenutzt. Dann zog das heutige Möbelhaus in das Gebäude.

Die Tour führte weiter zum Meyerhof. hinter dem es eine Säge- und Gipsmühle gab. Dann ging es über die kleine Brücke, die in ein Gebiet führt, in dem einst ein großes Kosthaus stand, in dem 30 bis 40 Familien in einfachen Verhältnissen wohnten. Das große Kosthaus wurde in den neunziger Jahren abgerissen. Auf dem Gelände der Firma Steiner stand die alte Turnhalle. In der Waldstraße gab es auch die Steinhauerei Greiner.

Auf dem Latschari-Platz sagte Schwald, dass „Latschari“ ein Ausdruck für „Arbeitslose“ ist, die sich hier an dieser Stelle getroffen hätten, um einen Job für den Tag zu bekommen, und er zeigte auf den schräg gegenüber gelegenen „Wiesentäler Hof“, der 1883 gebaut wurde und das Vereinslokal für viele Vereine war.