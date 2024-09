Welpenschule kommt an

Auch hier setzt der Verein auf Niederschwelligkeit: Wer reinschnuppern will, ohne gleich eine Mitgliedschaft abzuschließen, kann eine Zehnerkarte erwerben und auf diese Weise an den regelmäßigen Trainingseinheiten teilnehmen. Der Verein bietet auch eine Welpenschule an, bei der mit jungen Hunden trainiert wird. „Unsere Welpenschule ist meist ausgebucht“, sagt Kirchner. Bei der Hundeschnitzeljagd stellt der HSV auch seine übrigen Angebote vor.

Die Hundeschnitzeljagd findet am Sonntag, 15. September, beim Hundesportverein am Rand der Schrebergartenanlage an der Wiechser Straße zwischen Maulburg und Wiechs, nahe der B 317, statt. Die Startgebühr beträgt pro Hund acht Euro. Die Impfausweise der Hunde müssen mitgeführt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hsvmaulburg.de.