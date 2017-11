Maulburg Spielerisch die eigenen Grenzen erfahren

Maulburg. Mühsam krabbelt der kleine Maxim aus der Regenbogengruppe auf Händen und Füßen einen Erdwall hinauf. Er möchte es den größeren Kindern seiner Kita-Gruppe gleichtun, die fröhlich quietschend den Hang hinaufklettern und wieder hinunterrutschen. Es ist seine erste Waldwoche in der Kindertagesstätte Neue Straße in Maulburg. Immer wieder rutscht er die mühsam erklommenen Zentimeter hinunter. Ein paar Tage später staunen seine Erzieherinnen nicht schlecht, als er endlich ohne fremde Hilfe am oberen Ende des Erdhangs steht.

„Normalerweise sind unsere beiden Waldwochen im Frühjahr eines Jahres“, berichtet eine Erzieherin aus der Regenbogengruppe. „Aber die Kinder haben sich gewünscht, dass wir in diesem Jahr noch mal zwei Waldwochen durchführen.“ Bereits im April war die Gruppe im Waldstück nahe dem Eiskeller zwei Wochen unterwegs gewesen. Die Waldwochen das erste Mal im wetterunsicheren Oktober durchzuführen, ist ein kleines Abenteuer. Aber der Wettergott ist der Kita wohlgesonnen.

Am ersten Waldtag befreien die Erzieherinnen mit den Kindern zusammen das Waldstück vom Müll. Respekt vor der Natur, den Bedürfnissen des Waldes und seiner Bewohner, möchten sie den Mädchen und Jungen vermitteln. Nach dem Besprechen der Waldregeln und dem täglichen Frühstück auf dem Waldsofa erkunden die Kinder in der ersten Woche selbstständig ihr Waldstück im Freispiel. Dabei gibt es in den beiden Wochen viel zu entdecken. Mit Becherlupen und Schaufeln bewaffnet, wird im Waldboden gebuddelt und gematscht, Regenwürmer und Bienen eingefangen, Pflanzensamen gesammelt, Erdhänge hinaufgeklettert und wieder hinuntergerutscht. Bäume und umgefallene Stämme werden erklommen. Dabei kann jedes Kind selbst entscheiden, wie hoch hinaus es will und so seine eigenen Grenzen und Stärken erfahren. Spielerisch trainieren sie ihr Körperbewusstsein und ihre Motorik, achten aufeinander und unterstützen sich gegenseitig bei der Bewältigung von Hindernissen. Dazwischen gibt es Yoga-Einheiten auf der angrenzenden Wiese.

Höhepunkt des letzten Waldtags ist die Geburtstagsfeier von drei Regenbogenkindern. An der nahe gelegenen Feuerstelle bereiten Eltern ein Lagerfeuer vor. Für das leibliche Wohl ihrer Sprösslinge haben die Eltern vorgesorgt. Auf Stecken backen Jung und Alt Stockbrot, das eine Mutter mitgebracht hat. Andere Familien sorgen für Würstchen, Brot und Getränke. Ein schöner Abschluss für die Kinder, die von ihren Eltern ausnahmsweise mal nicht in der Kita abgeholt werden, sondern direkt im Wald.