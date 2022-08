Maulburg Spielgruppe für Kleinkinder

Die Spielgruppe ist eine der ersten Möglichkeiten, sich von vertrauten Personen wie Eltern und Großeltern zu lösen und sich in eine Kleingruppe zu integrieren, heißt es in der Ankündigung. Es wird gemeinsam geknetet, gesungen, gespielt, gebastelt und gemalt mit verschiedenen Materialien. Bei jedem Wetter geht es hinaus, um die Natur zu beobachten und das Dorf sowie den Wald zu erkunden. Das alles soll das Kind in seiner Entwicklung zur Selbstständigkeit, sozialem Verhalten, Grob- und Feinmotorik sowie seine Fantasie und Kreativität fördern.

Ein Informationselternabend für neue und interessierte Eltern findet am Mittwoch, 7. September, ab 20 Uhr im Dorfstübli, Neue Straße 21, statt. Leitung, Auskunft und Anmeldung: Esther Wirth (Erzieherin), Tel. 07622 / 42 51 oder per E-Mail an die Adresse: wirthesther@web.de.