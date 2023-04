Die Preise für Energie sind für den Betriebsleiter in diesem Jahr ein großes Fragezeichen. Weder Badenova noch Energiedienst hätten bis jetzt Zahlen genannt. Es sei unklar, ob der Abwasserverband als Großkunde geführt werde und ob die Energiepreisbremse gelte. Klettkes Fazit: „Wir versuchen weiterhin intensiv zu sparen.“ Sparbemühungen kennzeichneten auch den Bericht von Verbandsrechner Arno Asal. Die Gewinn- und Verlustrechnung unterschritt mit 2,8 Millionen Euro den Plan um über 400 000 Euro. „Einsparungen gegenüber dem Planansatz gab es bei den Gas- und Strombezugskosten in Höhe von insgesamt 88 000 Euro“, so Asal. In diesem Jahr gebe es aber einen Wirtschaftsplan, der um eine glatte Million Euro über dem Vorjahr liegt. „Der Erfolgsplan für das laufende Jahr ist mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 3,8 Millionen Euro ausgeglichen.“ Asal rechnet mit einer Verdreifachung der Stromkosten. „In diesem Bereich haben wir zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 495 000 Euro eingeplant.“

Mit der vorgesehenen Tilgung in Höhe von 384 000 Euro wird die Verschuldung des Verbandes zum Jahresende 5,93 Millionen Euro betragen. Als Investition sei die Erneuerung des Hochwasserpumpwerkes vorgesehen. In Fassade, Dach sowie eine PV-Anlage solle Geld gesteckt werden.