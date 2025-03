Maulburg: Ster um Ster kommt unter den Hammer

Applaus für erste Auktion

Ganz überwiegend wurde beste Buche angeboten. Fein säuberlich entastet, aufbereitet und am Wegrand deponiert, lag hier das Mindestgebot bei 75 Euro je Kubikmeter. Gemischte Sorten mit Eiche und Birke gingen für mindestens 65 Euro weg. Die Ersteigerung des ersten Stapels Eichenholz für 65 Euro wurde noch mit Jubel bei der Erwerberin und Applaus der Leute bedacht, die auf eine bessere Gelegenheit warteten. Auktionator Lars Neubauer bewarb seine Ware wie ein Markthändler. Der erste Buchenholzstapel wurde in höchsten Tönen angepriesen: „Vollholzig, schlank, direkt am Weg.“ Die erste Erwerberin schlug noch zweimal zu und erklärte am Rande: „Wir heizen nur mit Holz und brauchen 23 Ster im Jahr.“

Dieser Douglasien-Stapel war schon vor Beginn der Auktion verkauft worden. Foto: Gerald Nill

Bürgermeisterin Lang hatte ebenfalls Glück und trieb die Preise für Buchen-Polter immerhin auf 77 oder 78 Euro je Festmeter. Der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG), Michael Meyer-Heisig, notierte jeden einzelnen Handel. Über die FBG kommen die Einnahmen letztlich der Gemeinde zugute.